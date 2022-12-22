Мир 22 декабря 2022, 16:36 Оговорка по Фрейду. Переводчик Зеленского попросила у США денег на преступления Переводчица Зеленского перепутала слова и призвала США финансировать преступления Украины РИА «Новости»

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Переводчица президента Владимира Зеленского на онлайн-трансляции совместной пресс-конференции лидеров США и Украины оговорилась и попросила одобрить финансовую помощь для «преступлений» Киева. Видео, демонстрирующее ошибку, опубликовал YouTube-канал «Иносми».

Переводчица случайно заменила слово country (в переводе с английского — «страна») на crimes («преступления»).

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«Я надеюсь, что конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений», — произнесла в итоге она.

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По данным ТАСС, в предоставленной Белым домом стенограмме встречи оговорку переводчицы не указали.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, переговоры в Вашингтоне показали воинственный настрой США и Украины. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал визит Зеленского в США показательным.