«Оговорка по Фрейду». Лавров оценил заявление Госдепа о переговорах РФ и США

Последние заявления представителя Госдепартамента США Неда Прайса о неподходящем времени для переговоров России и Украины проявили влияние Штатов на вторую сторону диалога. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Прайс заявил, что США считают, что не надо сейчас Украине вести переговоры с РФ. Ну, по Фрейду, стало ясно, кто кем руководит и насколько американцы не заставляют Украину делать ту или иную вещь», — сказал он.

Лавров отметил, что недавно госсекретарь США Энтони Блинкен отказался обсуждать с ним Украину. По мнению американского политика, эта страна должна самостоятельно сделать свой выбор. Кроме того, Блинкен заявил о невозможности США работать вместо украинского правительства.