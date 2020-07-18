Огонь в соборе Нанта потушили

Риска обрушения нет, но пожарные будут дежурить на месте и ночью.

Пожар начался утром 18 июля. Огонь вспыхнул внутри собора, пламя полыхало в центральном нефе. Пожарные не смогли сразу взять огонь под контроль. Пламя полностью уничтожило орган ХV века. Платформа, на которой он расположен, нестабильна и может рухнуть. Помимо этого, уничтожены витражные окна восточного фасада.

Следствие допускает наличие криминального следа при пожаре — это мог быть поджог.

Ситуация с готическим собором складывается гораздо более серьезная, чем в сгоревшем в 2019 году Нотр-Даме. Пламя объяло историческую постройку изнутри, тогда как в соборе Парижской Богоматери пожар начался с кровли, поэтому удалось спасти достаточно много элементов интерьера. Масштаб нанесенного ущерба можно будет оценить только после ликвидации возгорания.

История полыхающей «готической жемчужины» хранит много кровавых секретов.