Сотрудники НМ ЛНР допросили еще одного украинского военного, который попал в плен Народной милиции. Радикал признался, что был в курсе об обстрелах мирного населения ЛНР. Видео с задержанным опубликовал Telegram-канал RT.

Украинского солдата спросили, ставили ли командиры их в известность, что они ведут обстрелы не по военным, а по мирному населению Донбасса.

«Конечно», — ответил он.

При этом убийцам поясняли, что огонь они ведут по «русским сепаратистам», рассказал он. Силовик добавил, что ему платили по 12 тысяч гривен (порядка 53 тысяч рублей). С участием в боевых операциях против населения — еще плюс 17 тысяч гривен (около 65 тысяч рублей).

Нациста спросили, не смущало ли его, если приказывали обстреливать беззащитных людей.

«Какие ставили задачи, такие и выполнял», — сказал он.

Ранее жительница Западной Украины осудила украинских силовиков за атаку на Чернобыльскую АЭС. Она призналась, что не доверяет украинской пропаганде.