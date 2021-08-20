Огонь Паралимпиады доставили в Токио

В Токио доставили паралимпийский огонь. Церемония состоялась у главного здания мэрии города. На мероприятии были собраны в единую композицию «Пламя Токио» огни, зажженные более чем в 60 муниципалитетах страны. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Сегодня вечером, 20 августа, пройдет еще одно интересное мероприятие. Во Дворце Акасака соберут в одно пламя огни из 47 префектур страны. Российские спортсмены начинают прибывать на Игры в Токио. В аэропорту Москвы их торжественно проводили болельщики. Ранее Международный олимпийский комитет подтвердил, что у всех российских паралимпийцев есть право на участие в предстоящих соревнованиях.