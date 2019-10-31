Огонь, эвакуация и никакого электричества. Масштабные лесные пожары в Калифорнии глазами ее жителей

Американский штат Калифорния уже больше недели борется с масштабными лесными пожарами. Около 1,5 миллиона человек осталось без электричества. Его отключили, чтобы пожар не распространялся по активным линиям электропередачи. Сотни тысяч людей подверглись эвакуации и покинули свои дома. «360» собрал истории очевидцев.

Как сообщает телеканал Fox, Калифорнии грозит усиление пожаров в связи с нарастанием сухого ветра. Это приведет к отключению электроэнергии у еще большего количества людей, а также усилению эвакуации.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил в масштабных пожарах самого крупного поставщика электроэнергии в штате Pacific Gas & Electric. Это связано с тем, что за семь минут до начала пожара в минувшую среду высоковольтные линии PG&E были повреждены. Это могло стать причиной возгорания, пишет BBC.

Быстрая эвакуация, потерянные звери и последствия

Люди в социальных сетях рассказывают о том, как им приходится эвакуироваться в считанные минуты. Дороги заполнены машинами. По бокам можно увидеть, как разгорается огонь. Большинство пользователей просят людей не откладывать эвакуацию и оставаться в безопасности.

На еще одном видео можно увидеть, как семья готовится к эвакуации. Мать с детьми складывает свои вещи в машину, когда к ним подбегает мужчина с предупреждением — огонь приближается. Дети кричат от страха и начинают собираться еще быстрее. На фоне усиливается ветер, небо заполняется дымом.

Не обошлось и без душещипательного момента. Пользователь поделился видеороликом, на котором можно увидеть, как по уничтоженной лесной местности бегает одинокий кролик. Мужчина выразил надежду на то, что оставшиеся животные смогут найти еду и воду для выживания. В своем аккаунте он также рассказал, что ему повезло стать одним из тех, чей дом уцелел после пожаров.

Как рассказывает еще одна американка, у ее лучшего друга полностью сгорел дом, и она собирает средства, чтобы ему помочь. Дом не был застрахован. Девушка поделилась фотографией того, что осталось от него. Ее друг также забежал в горящий дом, чтобы спасти своих собак.

Запастись терпением или переехать

US Today побывал в одном из центров эвакуации и поговорил с постояльцами. В нем находится уже около трех тысяч человек. Все они укрываются от пожара Kincade, который успел разрушить 189 зданий и заставил 200 тысяч людей покинуть свои дома.

Лесные пожары заставили покинуть свои дома 50 тысяч американцев. Видео Подробнее

Прити и ее дочь Кейра сталкиваются с пожарами не в первый раз. В 2017 году посреди ночи их уже будили пожарные, требуя срочно покинуть дом. В этот раз они не стали дожидаться эвакуации, сами собрали вещи, взяли своих трех щенков и уехали.

«Когда я почувствовала запах дыма, у меня пробудилось посттравматическое стрессовое расстройство», — говорит Прити.

Именно это сподвигло женщину к быстрым действиям.

Еще одни постояльцы приюта — это Элиссон Бейкер, ее муж, дочь и собака. Они покинули свой дом в Винздоре и даже не знают, уцелел он или был уничтожен огнем. Семья верит в лучшее. По словам женщины, самое худшее в такой ситуации — это незнание того, что происходит в твоем собственном доме.

Последние несколько лет выдались тяжелыми для любого жителя Калифорнии. Бесконечные пожары, страх потерять все. Несмотря на это, семья Элиссон не собирается никуда переезжать. Калифорния — их дом.

Девушки по имени Синди придерживается противоположной точки зрения. Она приехала в приют за едой, а ночует в своем пикапе вместе с двумя собаками.

Постоянные пожары изрядно измотали ее, а этот кажется стал последней каплей. Любовь к калифорнийской жизни проигрывает страху и неуверенности. Синди подумывает о переезде в Рено.

«Нет наводнений. Нет пожаров. Просто куча песка», — резюмирует девушка.