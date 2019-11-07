Огонь дважды уничтожил дом в Калифорнии. Уцелело лишь кольцо с бриллиантом
Колечко с небольшим бриллиантом внутри желтой коробки обнаружили калифорнийские пожарные. Они решили вернуть украшение владельцу. Оказалось, что это ювелирное изделие побывало в пожаре дважды. Первый раз почти 60 лет назад. Подробности огнеборцы опубликовали на своей странице в Facebook.
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Найти владельца кольца удалось довольно быстро. Женщина рассказала, что это фамильная реликвия. Украшение принадлежало ее матери.
В 1961 году случился пожар, который уничтожил 484 дома в округе. Кольцо было единственным, что уцелело из имущества. Сейчас пламя вновь разрушило дом этого семейства.
«Она потеряла дар речи и была вне себя от радости, когда мы вернули ей кольцо», — написали пожарные.
Они признались, что среди множества случаев о разбитых сердцах и многочисленных разрушениях такие светлые моменты озаряют их сердца.