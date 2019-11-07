Огонь дважды уничтожил дом в Калифорнии. Уцелело лишь кольцо с бриллиантом

Metallica пожертвовала $100 тысяч пострадавшим от пожаров в Калифорнии Подробнее

Найти владельца кольца удалось довольно быстро. Женщина рассказала, что это фамильная реликвия. Украшение принадлежало ее матери.

В 1961 году случился пожар, который уничтожил 484 дома в округе. Кольцо было единственным, что уцелело из имущества. Сейчас пламя вновь разрушило дом этого семейства.

«Она потеряла дар речи и была вне себя от радости, когда мы вернули ей кольцо», — написали пожарные.

Они признались, что среди множества случаев о разбитых сердцах и многочисленных разрушениях такие светлые моменты озаряют их сердца.