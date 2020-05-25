Оголодавшие на карантине крысы атаковали города США

После закрытия ресторанов и закусочных в США крысы, питавшиеся объедками заведений, начали голодать. В поисках новых источников еды они становятся все более агрессивными и опасными.

Об этом предупредил американский Центр по контролю и профилактике заболеваний. Как сообщило издание The Washington post, с момента введение карантина в Соединенных Штатах участились сообщения о случаях каннибализма среди крыс, которые лишились привычных мест кормежки. Мусорные баки ресторанов опустели, и грызуны обратили свое внимание на пищевые отходы в жилых районах городов. Жалобы на агрессивное поведение крыс начали поступать из Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго и Нового Орлеана. За последний месяц только в округе Колумбия было подано более 800 жалоб на большое количество грызунов.

Эксперты советуют американцам плотно закрывать мусорные баки, надежно прятать корм для домашних питомцев и вовремя заделывать дыры и щели в домах и квартирах. Специалисты напомнили, что грызуны могут быть переносчиками очень опасных болезней. Например, сальмонеллеза. Их испражнения могут провоцировать приступы аллергии и астмы.

Закрытые в России на время эпидемии новой коронавирусной инфекции кафе, рестораны и прочие объекты услуг, будут открыты в Подмосковье на втором этапе отмены ограничительных мер.