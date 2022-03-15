Вывод гражданского населения из-под огня ВСУ показали на видео

Жители города Попасная в сопровождении офицеров Народной милиции Луганской Народной Республики успели уйти из своего жилища за считаные минуты до очередного обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал НМ ЛНР.

Едва жители успели покинуть дом, как начался массированный артиллерийский обстрел.

«Не успели вывести местных жителей, увести из их дома, как начались обстрелы. Обстрел со стороны Украины идет беспорядочно. Тактика выжженной земли применяется в том самом нацистском виде, который они используют много лет», — рассказал офицер НМ Иван Ф.

Спасенное гражданское население доставили до администрации Первомайска, где люди получили всю необходимую помощь от представителей власти.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что бойцы Луганской Народной Республики окружили украинские войска в Северодонецке и Лисичанске.