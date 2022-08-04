МИД РФ напомнил о необходимости соблюдать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе

Российский МИД попросил Армению и Азербайджан проявлять сдержанность, а также соблюдать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Такое заявление министерство сделало связи с эскалацией ситуации в районе Лачинского коридора.

«Выражаем крайнюю озабоченность в связи с эскалацией напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения <…> Призываем стороны проявлять сдержанность, соблюдать режим прекращения огня», — сказано в сообщении МИД РФ.

Ведомство отметило, что урегулирование противоречий должно быть достигнуто исключительно политико-дипломатическим путем, учитывая позиции стороны. Кроме того, нужно не забывать о положениях договоренности лидеров Армении, Азербайджана, России от 9 ноября 2020 года.

«Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки „на земле“. Активная работа с обеими сторонами ведется по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны», — подчеркнули в МИД РФ.

Там отметил, что глава внешнеполитического министерства Сергей Лавров находится в тесном контакте со своими коллегами из Армении и Азербайджана.

Министерство иностранных дел РФ выразило соболезнования семьям погибших в результате эскалации напряженности в районе Лачинского коридора, а также на других участках линии соприкосновения. Об этом написал RT.

Известно, что российские миротворцы направились к линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.