Огни зажгли на главной рождественской ели в Нью-Йорке
Тысячи людей посетили церемонию зажжения огней на рождественской ели в Нью-Йорке у Рокфллер-центра
На традиционную церемонию зажжения фонариков на рождественской ели в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке пришли тысячи людей. В Сети появились фото и видео с этого красочного мероприятия.
На фотографиях и видео, размещенных в социальных сетях, заметно, как множество людей поют, танцуют и веселятся около богато украшенного дерева.
Преобразилась не только елка — улицы в центре Нью-Йорка также красочно и разнообразно украшены.
Сама же ель восхищает своим убранством: в этот раз на ней преобладают золотые гирлянды, а верхушку украшает сияющая звезда.
Установленному в этот раз дереву 85 лет, его высота составляет 24 метра, об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва». На ветвях — около 50 тысяч лампочек, общая длина гирлянды — порядка восьми километров. Верхушку ели украшает звезда с кристаллами Swarovski весом свыше 400 килограммов.
Традиция установки ели у Рокфеллер-центра появилась в 1931 году, а с 1933-го на ней регулярно зажигают огни в ходе праздничной церемонии, которая с 1951 года транслируется американским телевидением.