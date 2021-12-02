Огни зажгли на главной рождественской ели в Нью-Йорке

На традиционную церемонию зажжения фонариков на рождественской ели в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке пришли тысячи людей. В Сети появились фото и видео с этого красочного мероприятия.

На фотографиях и видео, размещенных в социальных сетях, заметно, как множество людей поют, танцуют и веселятся около богато украшенного дерева.

Преобразилась не только елка — улицы в центре Нью-Йорка также красочно и разнообразно украшены.

Сама же ель восхищает своим убранством: в этот раз на ней преобладают золотые гирлянды, а верхушку украшает сияющая звезда.

Установленному в этот раз дереву 85 лет, его высота составляет 24 метра, об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва». На ветвях — около 50 тысяч лампочек, общая длина гирлянды — порядка восьми километров. Верхушку ели украшает звезда с кристаллами Swarovski весом свыше 400 килограммов.

Традиция установки ели у Рокфеллер-центра появилась в 1931 году, а с 1933-го на ней регулярно зажигают огни в ходе праздничной церемонии, которая с 1951 года транслируется американским телевидением.