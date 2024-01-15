Мир 15 января 2024, 09:28 «Огненный шар» заметили в небе над Японией Неизвестный «огненный шар» заметили в небе над японским регионом Канто Unsplash

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В небе над Японией заметили неизвестный «огненный шар». Куратор краеведческого музея города Хирацука префектуры Канагава Дайти Фудзии в социальной сети X (бывший Twitter) опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено загадочное явление. Об этом сообщило РИА «Новости».

Яркий «огненный шар» заметили ранним утром. Он прорезал небо над префектурой.

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«В некоторых районах спустя несколько минут услышали звук, похожий на взрыв, что может свидетельствовать о падении метеорита», — подчеркнул куратор музея.

Он проанализировал полет и предположил, что шар летел со скоростью 42,4 километра в секунду. Полет его прошел от залива Сагами до префектуры Нагано. Что именно за небесное явление попало на камеры видеонаблюдения, неизвестно. Однако ролики с подобным шаром, пролетевшим над Токио и Фукусимой, стали появляться в социальных сетях в Японии.

Весной прошлого года в Иркутской области заметили необычное небесное тело. Предположительно, над Усть-Кутским районом пролетел метеорит.