Мир 18 мая 2023, 22:37 «Огненный шар снес все». Потери ВСУ в Хмельницком раскрыли в США The War Zone рассказал о подробностях взрыва на складе вооружения ВСУ в Хмельницком РИА «Новости»

Читать 360tv в

Во взорвавшихся в Хмельницком складах могло храниться передовое вооружение для контрнаступления ВСУ. Об этом написал обозреватель The War Zone Тайлер Роговей.

«Там могло храниться новое оружие, использовавшееся для подпитки боевых действий», — отметил он.

Реклама

Автор статьи ссосался на последние спутниковые снимки города. По его словам, кадры показали, что склад с боеприпасами буквально стерли с лица земли.

«Вчера появились ролики, на которых над окраиной Хмельницкого поднимается совершенно гигантский огненный шар. Разрушения явно были вызваны серией мощных вторичных взрывов», — подчеркнул Роговей.

Он добавил, что масштабы разрушений впечатляющие, так как хранилище занимало в ширину 0,8 километра.

Ранее жители Хмельницкого заявили, что стали замечать «необъяснимые вещи» после взрыва складов с боеприпасами.