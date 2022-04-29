Огненный апокалипсис в Нью-Дели сняли на видео

Одна из крупнейших свалок в мире загорелась в Индии. Речь идет о пожаре на окраине Нью-Дели. Огонь охватил гору мусора площадью 50 футбольных полей и высотой с 17-этажный дом, сообщил телеканал ОТР. Кадры с места происшествия появись в Сети.

Видео снято из салона машины, рядом с автодорогой можно заметить территорию, которая полностью объята огнем. Тысячи людей, живущих около свалки и зарабатывающих на переработке отходов, пытаются потушить пожар самостоятельно.

«Смотрите, какая страшная ситуация! Мы вдыхаем этот дым, он вызывает болезни. Я чувствую боль при дыхании, и тут все живут так. Что делать?» — сказал мусорщик Сону.

Сейчас в Нью-Дели, как и в остальной части Южной Азии, установилась очень жаркая погода, столбики термометров днем 29 апреля показывают +42 градуса. Местные власти считают, что жара и стала причиной пожара на свалке.

Мусорный полигон собирались закрыть еще более десяти лет назад, но туда каждый день сбрасывают свыше двух тысяч тонн городских отходов. Органика разлагается, из-за чего легковоспламеняющийся газ накапливается.