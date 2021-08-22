Офтальмолог объяснил, как житель Германии научился регулировать размер своих зрачков

В Германии врачи обследовали молодого человека, который научился самостоятельно уменьшать или увеличивать размер зрачков своих глаз. Российский офтальмолог Юлия Шилова объяснила эту удивительную способность.

По словам специалиста, мужчина, возможно, вызывает у себя в памяти воспоминания, которые провоцируют выброс гормонов. И это может влиять на размер зрачков.

«Регуляция величины и ширины зрачка происходит за счет вегетативной нервной системы. У нас есть сужающая зрачок мышца и расширяющая зрачок мышца», — напомнила Шилова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Расширяющая мышца работает при страхе, а сужающая, наоборот, отвечает за состояние покоя. Регуляция их работы происходит за счет гормонов. По ее мнению, этот молодой человек, возможно, научился в целом воздействовать на организм.

«Например, он начинает думать о хорошем, у него замедляется сердцебиение, он отдыхает, впадает в транс — таким образом зрачки сужаются. Начинает вспоминать о каком-то волнительном моменте, с помощью эмоций вызывая выброс адреналина, — зрачки расширяются», — заключила она.

По словам самого жителя Германии, он овладел способностью регулировать размер зрачка, еще когда был подростком, во время отдыха после компьютерных игр.