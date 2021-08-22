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    22 августа 2021, 18:45

    Офтальмолог объяснил, как житель Германии научился регулировать размер своих зрачков

    Ольга Назаркина

    В Германии врачи обследовали молодого человека, который научился самостоятельно уменьшать или увеличивать размер зрачков своих глаз. Российский офтальмолог Юлия Шилова объяснила эту удивительную способность.

    Офтальмолог объяснил, как житель Германии научился регулировать размер своих зрачков

    По словам специалиста, мужчина, возможно, вызывает у себя в памяти воспоминания, которые провоцируют выброс гормонов. И это может влиять на размер зрачков.

    «Регуляция величины и ширины зрачка происходит за счет вегетативной нервной системы. У нас есть сужающая зрачок мышца и расширяющая зрачок мышца», — напомнила Шилова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

    Расширяющая мышца работает при страхе, а сужающая, наоборот, отвечает за состояние покоя. Регуляция их работы происходит за счет гормонов. По ее мнению, этот молодой человек, возможно, научился в целом воздействовать на организм.

    «Например, он начинает думать о хорошем, у него замедляется сердцебиение, он отдыхает, впадает в транс — таким образом зрачки сужаются. Начинает вспоминать о каком-то волнительном моменте, с помощью эмоций вызывая выброс адреналина, — зрачки расширяются», — заключила она.

    По словам самого жителя Германии, он овладел способностью регулировать размер зрачка, еще когда был подростком, во время отдыха после компьютерных игр.