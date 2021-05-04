Порошенко поймали на покупке через офшоры картин Репина и Дали

Экс-президент Украины Петр Порошенко тайно контролировал не менее шести компаний, которые проводили многомиллионные операции через счета в австрийском банке Raiffeisen. Бывший глава государства и его жена покупали роскошную итальянскую мебель для своего дома и предметы искусства. В частности, картину Сальвадора Дали «Длинноногий слон» и «Казаки на Черном море» Ильи Репина.

Об этом говорится в докладе Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Это международный журналистский проект, объединяющий 40 некоммерческих центров расследований.

Стало известно, что Петр и Мария Порошенко в 2009–2012 годах через офшорную компанию Vernon Holdings приобрели мягкую мебель на сумму более 100 тысяч долларов у итальянских производителей мебели класса люкс. Причем, по документам 2019 года, семья эту компанию контролировала.

Порошенко фактически был бенефициаром по страховому полису, выданному Vernon Holdings. Но вместо себя он указал давнего делового партнера Сергея Зайцева. С Порошенко также были связаны не менее 11 офшорных компаний, работающих с Raiffeisen.

Публичное достояние.

Картину Дали он купил в 2012 году на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке еще в бытность министром экономического развития и торговли Украины. Стоило полотно 338 500 долларов. «Казаков на Черном море» — в 2013 году.

По данным Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, в отношении Петра Порошенко возбуждено 11 уголовных дел. В том числе, по статьям об уклонении от налогов и легализации доходов в размере 300 миллионов долларов.