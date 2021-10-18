Зеленский впервые прокомментировал офшорный скандал

Украинский президент Владимир Зеленский впервые высказался по поводу офшорного скандала, который спровоцировало расследование «Досье Пандоры» (Pandora Papers). Глава Украины заявил, что ни он, ни его соратники отмыванием денег не занимались.

«Все, что я делал до 2019 года, — это люди знают. Это телевидение и кино. Во времена [тогдашнего президента Виктора] Януковича все структурировали свой бизнес. Особенно бизнес, связанный с телевидением, СМИ. Все каналы имели компании за границей. Почему? Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. У „Квартала 95“ была сатира, на которую все давили, все хотели влиять», — заявил Зеленский в эфире телеканала ICTV. Его слова привел ТАСС.

В то время, как отметил он, налоговая ходила к «Кварталу 95» «если не каждый день, то еженедельно». Поэтому, по его словам, «для таких вещей было структурирование бизнеса».

«Отмыванием никаких денег в 2012 году и с 2012 года, с 2001 года и в 2019 году не занимался ни я, ни один член студии „Квартал 95“», — заверил Зеленский, добавив, что они «занимались исключительно творчеством».

Также Зеленский указал, что не увидел в сюжете «ничего нового».

«Это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же самое кино я видел на каналах олигарха (бывшего президента Украины Петра — прим. ред.) Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, „грязи“ никакой нет», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что его радует, что ни одной новой детали он не увидел.

«Это говорит о том, что с 2019 года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр [Порошенко] так и не нашел», — отметил Зеленский.

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) ранее сообщил, что «досье Пандоры» разоблачило сеть офшорных компаний, которыми владел Зеленский вместе со своими партнерами по кинобизнесу. Эти компании были зарегистрированы на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе. Согласно утекшим данным, на двух партнеров Зеленского было оформлено дорогостоящее имущество в Лондоне при помощи сделки через офшоры.