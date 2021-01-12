Оформление электронных виз для иностранцев приостановили из-за коронавируса

Выдача электронных виз должна была начаться 1 января. Этот закон был принят в июле прошлого года. Он распространялся на граждан 52 государств, включая страны Евросоюза, уточняет РИА ФАН.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения правительства», — говорится в сообщении.

Виза, оформленная онлайн, позволяет иностранцам посещать Россию с гостевыми, деловыми, туристическими целями, а также для участия в мероприятиях. Срок действия составляет 60 суток и позволяет находиться в стране 16 суток. Также для получения данной визы не нужно предъявлять приглашение, подтверждение бронирования гостиниц или каких-либо других подобных документов. Попасть по такой визе в страну можно через некоторые аэропорты, утвержденные властями.