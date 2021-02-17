Официантка в Днепре отказалась принять заказ на украинском языке и осталась без работы

Официантка в одном из кафе Днепра отказалась обслуживать клиентку, которая сделала заказ на украинском языке. Ее за это уволили.

Как пишет сайт 49000.com.ua, посетительница кафе Coffein в Днепре заказала кофе и пирожное. Прошел час, но своего заказа она не получила. Официантка заявила, что не понимает украинский язык и учить его по совету клиентки не собирается. Девушка отметила, что «Днепр был всегда русским городом», на что ей посоветовали «почитать историю». После этого случая девушку уволили.

«Я не на стороне клиентки. Я считаю, что человек может говорить на русском. Возможно, нужно было начать разговор на украинском, но если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать нашу Украину. Поэтому мы будем искать украиноязычных официантов и бариста и потом будем начинать свою работу», — рассказала хозяйка кафе Ирина Прудка.

По данным 49000.com.ua, официантка нарушила закон «Об обеспечении украинского языка как государственного». Адвокат Вячеслав Шестириков заявил, что в первый раз заведение штрафовать не будут. Если подобное повторится, то владелице Coffein придется заплатить до 6800 гривен.