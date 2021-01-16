Официантка спасла мальчика от родителей-садистов

Официантка Флавейн Карвальо из Флориды сумела спасти 11-летнего мальчика из потенциально опасной для жизни ситуации. Ей показалось странным поведение его семьи, и она сумела незаметно показать ребенку записку с надписью: «Тебе нужна помощь?». Когда мальчик кивнул, она вызвала полицию.

Как сообщила The Mirror, Флавейн обслуживала посетителей ресторана Mrs Potato в Орландо, когда в помещении появились двое взрослых и маленький мальчик. Она встревожилась, когда заметила, что еду заказали всем, кроме него. В ответ на ее вопрос, мужчина ответил, что ребенок поест дома. Затем женщина рассмотрела синяк под глазом и большую царапину между бровями ребенка.

Флавейн написала маркером записку «Тебе нужна помощь?» и встала за спиной родителей мальчика, чтобы они ее не видели. Когда ребенок кивнул головой, она позвонила в службу 911.

Прибывшие офицеры засучили рукава мальчика, и увидели многочисленные кровоподтеки. Отчим мальчика Тимоти Уилсон и его мать Кристен Суонн были арестованы. Мужчину обвинили в жестоком обращении с детьми при отягчающих обстоятельствах. Такое же обвинения было предъявлено матери мальчика. Она знала о происходящем, но не обратилась за медицинской помощью для сына и не заступилась за него.

Мальчик, который весит около 20 фунтов (9 кг) рассказал, что отчим часто наказывал его лишая еды, бил метлой, сковывал наручниками и связывал ремнями. Один раз мужчина даже подвесил его вниз головой.

Мальчик и его четырехлетняя сестра в настоящее время находятся на попечении Департамента по делам детей и семьи Флориды. Сообщается, что маленькая девочка не пострадала.