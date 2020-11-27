Официальный статус русского языка оставили в Киргизии без изменений

В Киргизии решили не менять официальный статус русского языка. Указанная в основном законе республике норма останется прежней.

Русский утвердили официальным языком на конституционном совещании, созданном для обсуждения поправок в киргизскую Конституцию. Об этом рассказал руководитель секции «Права и свободы человека и гражданина» КС Нурлан Шерипов, которого процитировал сайт kp.ru.

«Мы сохранили эту норму. Русский язык останется официальным языком», — подчеркнул он.

При этом киргизский язык утвержден членами Конституционного совещания как государственный.

Накануне член КС Садирдин Торалиев заметил, что республиканская молодежь все меньше разговаривает на родном языке. Чтобы исправить ситуацию, он предложил лишить русский язык статуса официального. Развивать в Киргизии остальные языки, подчеркнул политик, можно через другие законы.

Политологи заявили, что идея Торалиева не получит воплощения в жизнь. Они допустили, что политик «просто хотел хайпануть», и назвали такой поступок недальновидным и провокационным.