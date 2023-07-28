Мир 28 июля 2023, 16:30 Официальный представитель МИД России Захарова заявила, что Запад превратил зерновую сделку в коммерческий проект

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Запад показал свою безнравственность, потому что превратил зерновую сделку в коммерческий проект, хотя она задумывалась как помощь нуждающимся странам. Об этом рассказала сайту телеканала «Звезда» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что коллективный Запад обвел вокруг пальца весь мир. Потому что продолжал наживаться на украинском зерне, перепродавая его с огромной наценкой. Таким образом, о гуманитарной миссии и помощи нуждающимся все забыли, продемонстрировав всем свою аморальность.

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