Официальный представитель Кремля Песков: нам неинтересна судьба Саакашвили

Кремль не интересуется судьбой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, о задержании которого стало известно несколькими часами ранее. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам неинтересна его судьба», — сказал Песков в комментарии ТАСС. Так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос, удивлены ли в Кремле тем, как развиваются события в Грузии с задержанием Саакашвили.

Михаила Саакашвили 1 октября задержали в Грузии. Политику грозит до семи лет тюремного заключения. Он является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. В СИЗО Саакашвили доставили в наручниках. Из машины правоохранителей он вышел с улыбкой. Кадры задержания политика опубликовали в Twitter.

В субботу в Грузии будут проходить выборы. Это стало причиной, по которой Саакашвили решил вернуться в страну после восьми лет отсутствия.