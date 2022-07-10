Убийце Абэ предъявили официальные обвинения

Правоохранительные органы Японии предъявили официальные обвинения 41-летнему экс-военному Морских сил страны Тэцуе Ямагами, убившему бывшего премьера Синдзо Абэ. Об этом сообщил NНK.

Преступника перевезли в прокуратуру в городе Нара, где он получил обвинение в убийстве. До этого он находился под замком в местном корпусе префектуры.

Абэ скончался 8 июля. Он выступал на публичном мероприятии в Наре, когда сзади к нему, минуя охрану, подобрался Ямагами и два раза выстрелил из самодельного оружия. Политик получил несовместимые с жизнью ранения и скончался спустя несколько часов в больнице.

Бывшего премьера Японии похоронят 12 июля в Токио, днем ранее пройдет традиционная церемония отпевания. Политолог Сергей Марков в беседе с «360» предложил объявить траур на Дальнем Востоке в связи со смертью Абэ.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин не собирается лично присутствовать на церемонии прощания с Абэ.