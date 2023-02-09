Мир 09 февраля 2023, 17:35 Число жертв землетрясений в Турции за 3 часа увеличилось на 2 тысячи Эрдоган: к вечеру 9 февраля число жертв землетрясений в Турции превысило 16 тысяч РИА «Новости»

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За последние 2 часа — с 14 до 16 часов по московскому времени 9 февраля — число официально зарегистрированных жертв землетрясений в Турции увеличилось на две тысячи человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его процитировало РИА «Новости».

Еще в середине дня турецкий лидер сообщал о 14 014 погибших во время серии землетрясений в стране.

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«На данный момент число погибших составляет 16 170, раненых 64 194», — сказал Эрдоган.

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Он озвучил обновленные данные во время выступления с речью в провинции Османийе.

Серия землетрясений на территории Турции началась утром в понедельник, 6 февраля. Магнитуда самого сильного толчка составила 7,8. На протяжении следующих четырех дней в этой стране зарегистрировали более 300 афтершоков. В основном землетрясения происходили в юго-восточной части Турции.

Также толчки фиксировались в соседней Сирии. Там от землетрясений погибло около трех тысяч человек, а также разрушились исторические постройки.