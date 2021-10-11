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    11 октября 2021, 17:53

    Официального городского волшебника в Новой Зеландии решили уволить из-за устарелости

    Newshub: власти Крайстчерча в Новой Зеландии уволят городского волшебника

    Ольга Назаркина

    В городе Крайстчерч в Новой Зеландии решили уволить официального городского волшебника. Власти посчитали, что его образ устарел и не соответствует облику города. Этот пост Ян Брэкенбери Ченнелл занимал 23 года. Сейчас ему 89 лет.

    Официального городского волшебника в Новой Зеландии решили уволить из-за устарелости

    По данным Newshub, Ченнелл получал зарплату в рамках рекламной работы для города. Ему платили 16 тысяч новозеландских долларов в год, при том что средний размер пенсии в этой стране составляет 23 тысячи.

    Последнее жалованье Ченнелл должен получить в декабре, потом контракт разорвут. Волшебник эти намерения властей встретил с негодованием. Он назвал администрацию кучкой бюрократов без воображения, которая не имеет представления о подлинном наследии и облике города.

    «Я и есть оригинальный символ Крайстчерча», — подчеркнул волшебник.

    Ченнелл также предупредил, что разрыв контракта все равно никак не отразится на реальном положении дел. Он все равно будет колдовать, а чиновникам, по его словам, придется его убить, чтобы прекратить это.

    К слову, за свою работу он был ранее удостоен одной из самых высоких наград Новой Зеландии — он получил медаль «За службу Королеве».