15 февраля 2023, 08:53
Офицеров ВСУ уличили в издевательствах над солдатами
Экс-офицер ЛНР Марочко сообщил о случаях избиения военнослужащих офицерами ВСУ
Офицеры украинской армии жестоко избивают военнослужащих за бегство с позиций и невыполнение приказов. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
«Российские разведчики выяснили, что командный состав ВСУ усилил карательно-репрессивные меры в отношении солдат. Они активно применяют практику избиений, даже доходит до летальных исходов», — сообщил он.
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По словам Марочко, также украинских военнослужащих сажают в карцеры, где они остаются на длительное время без еды, воды и света, не имея возможности даже справлять естественные надобности.
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«Из провинившихся военнослужащих командование ВСУ создает штурмовые отряды, заставляя идти в атаку на хорошо оборудованные позиции российских военных. Там потери составляют до 70%», — добавил Марочко.
Ранее врио главы Денис Пушилин рассказал, что российские войска начали вести активные боевые действия на окраинах Артемовска.
ВСУ
Украина
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