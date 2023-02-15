Мир 15 февраля 2023, 08:53 Офицеров ВСУ уличили в издевательствах над солдатами Экс-офицер ЛНР Марочко сообщил о случаях избиения военнослужащих офицерами ВСУ РИА «Новости»

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Офицеры украинской армии жестоко избивают военнослужащих за бегство с позиций и невыполнение приказов. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«Российские разведчики выяснили, что командный состав ВСУ усилил карательно-репрессивные меры в отношении солдат. Они активно применяют практику избиений, даже доходит до летальных исходов», — сообщил он.

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По словам Марочко, также украинских военнослужащих сажают в карцеры, где они остаются на длительное время без еды, воды и света, не имея возможности даже справлять естественные надобности.

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«Из провинившихся военнослужащих командование ВСУ создает штурмовые отряды, заставляя идти в атаку на хорошо оборудованные позиции российских военных. Там потери составляют до 70%», — добавил Марочко.

Ранее врио главы Денис Пушилин рассказал, что российские войска начали вести активные боевые действия на окраинах Артемовска.