Мир 03 июля 2023, 23:14 Офицеров ВСУ разоблачили на присвоении миллионов за фиктивную службу на фронте ГБР задержало офицеров ВСУ на присвоении пяти миллионов гривен «боевых» выплат РИА «Новости»

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Государственное бюро расследований Украины задержало командира части и пятерых его подчиненных в Донецкой области, присвоивших почти пять миллионов гривен «боевых» выплат по поддельным документам. Офицеры внесли в список девять человек, которые не участвовали в боях на передовой, но исправно получали деньги, сообщило ведомство.

«Фигуранты включили в списки для выплат девять военнослужащих, которые находились за пределами Донецкой области и фактически не участвовали в боевых действиях. Однако с марта по сентябрь 2022 они ежемесячно получали по 100 тысяч гривен каждый», — заявили в ГБР.

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Все эти деньги оседали в карманах придумавших схему украинских офицеров. В домах и квартирах подозреваемых провели обыск. Изъята документация, на основании которой начислялись «боевые» надбавки.

Командиру предъявили подозрение в хищении и завладении чужим имуществом в составе организованной группы, сопряженного с подлогом служебных документов. Остальные ответят за хищение и конфискацию чужого имущества в составе группы со злоупотреблением служебным положением.

Военным грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что терминалы интернет-связи Starlink, переданные Украине Польшей, оказались в свободной продаже. Соответствующие объявления появились на украинских порталах.