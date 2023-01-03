Мир 03 января 2023, 00:53 Офицеров НАТО поймали на переходе на русский язык при решении вопросов с белорусами Замкомандующего ВВС Белоруссии Булавко: офицеры НАТО хотят решать вопросы на русском языке РИА «Новости»

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Офицеры из сопредельных с Белоруссией стран НАТО при решении оперативных вопросов переходят на русский язык. Об этом сообщил замкомандующего белорусскими ВВС и войсками ПВО по идеологической работе полковник Анатолий Булавко. Свое заявление он сделал в эфире телеканала СТВ.

«Да. Общаемся. Причем, как ни парадоксально это звучит, им проще с нами общаться на русском языке, а не на английском», — сказал Булавко.

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После начала радиообмена на английском языке, как отметил Булавко, представители сопредельных стран сами предлагают перейти на русский, написало Ura.ru.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре заявляла, что развертывание совместного военного контингента России и Белоруссии призвано гарантировать безопасность в качестве симметричного ответа НАТО на наращивание военных сил в Польше и странах Прибалтики, в непосредственной близости от границы России. К факторам, требующим реакции, Захарова отнесла накачку Украины иностранным вооружением «всех мастей».

Под видом инструкторов в зону спецоперации Запад отправляет боевиков и наемников, отметила представитель российского МИДа. Кроме того, США и Евросоюз курируют организацию терактов.