Мир 27 марта 2024, 07:09 Офицера возмутило раскрытие информации о состоянии энергосистемы Украины после атак Экс-полковник СБУ Стариков: ДТЭК раскрыла 50% ущерб от атак ВС России РИА «Новости»

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Раскрыв информацию о повреждениях инфраструктуры, крупнейшая частная украинская энергетическая компания ДТЭК помогла российским войскам спланировать новые удары. Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил об этом в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«Выбивают энергетику Украины. И тут им, как всегда, помогает наша ДТЭК. Рассказала, что 50% уничтожено. <…> Впечатление, что… Не знаю, что говорить, лучше не говорить. Суть какая — сейчас они будут это выбивать», — сказал он.

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Олег Стариков заявил, что удары по объектам энергетики стали частью проведения классических воздушных операций. Их наносили кластерами — сначала в Харьковской и Одесской областях, теперь, по его прогнозу, поразят объекты в Николаевской области. Офицер заявил, что оптимистичные заявления о скором восстановлении инфраструктуры необъективны — заменить устаревшее советское оборудование проблематично, на это потребуется много времени.

Вооруженные силы России поразили центр принятия решений в Киеве. Несколько ракетных ударов нанесли по объекту командования Службы безопасности Украины.