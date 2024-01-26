Мир 26 января 2024, 05:59 Офицер ВСУ заявил, что власти Украины равнодушны к раненым бойцам и бросают их Офицер ВСУ Мельник: Украина плохо заботится о раненых бойцах Freepik

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Правительство Украины бросает своих раненых военных на произвол судьбы. Об этом заявил экс-командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник в беседе с изданием «Украинская правда».

Мельник хорошо знаком с системой финансовой поддержки по ранению: он потерял ногу в ходе провального контрнаступления ВСУ летом прошлого года.

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«Я иногда возмущаюсь политике, которую ведет наше прекрасное государство, когда человеку просто четыре месяца повыплачивали эту „сотку“, потом все, давай, аля-улю или берут, списывают», — заявил он.

Под «соткой» экс-командир подразумевал ежемесячную выплату, которую получают военные во время лечения в госпитале.

Мельник отметил, что даже после назначения пенсии у раненых недостаточно денег для нормального существования. Офицер посетовал, что ни разу не слышал, как руководство Украины помогает пострадавшим бойцам.

«У меня вопрос к государству — как вы вообще себе представляете дальнейшее общение с этими людьми? Потому что на определенном этапе вы их просто бросаете», — сказал Мельник.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за неделю в плен российским военнослужащим в зоне СВО сдались более 20 бойцов Украины. Как отметили в ведомстве, 14 из них — на Южно-Донецком направлении.