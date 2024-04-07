07 апреля 2024, 00:27
Офицер ВСУ указал на масштабную проблему украинской армии
Лапин: ВСУ недоукомплектованы личным составом более чем на половину
На передовой украинская армия недоукомплектована личным составом как минимум на 60%. Об этом заявил в эфире местного «5 канала» офицер ВСУ в отставке Игорь Лапин.
«В некоторых подразделениях количество личного состава не доходит до 40 процентов. А я знаю такие подразделения, где еще меньше», — отметил он.
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Новый закон о мобилизации на Украине офицер назвал катастрофическим и подчеркнул, он не поможет решению проблемы из-за длительной процедуры его принятия и реализации.
По словам офицера, президент Украины Владимир Зеленский наконец понял, что ВСУ не смогут выполнить его приказ о выходе на границы страны, существовавшие в 1991 году. Поэтом сегодня он заговорил о позициях 2022 года, подчеркнул Лапин.
Российский разведывательный дрон зафиксировал на видео момент расстрела украинскими военными своих сослуживцев. Российские силовики не исключили, что трагедия разыгралась из-за нежелания украинских солдат перебраться на другой берег, и они расправились с теми, кто дал им такой приказ.
Владимир Зеленский
Законы
ВСУ
Украина
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