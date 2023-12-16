Мир 16 декабря 2023, 06:20 Офицер ВСУ пришел в ярость из-за приказа Зеленского KI: приказ Зеленского о строительстве укреплений поступил слишком поздно РИА «Новости»

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Киевские власти опоздали с приказом о масштабном строительстве укреплений. К такому выводу пришел аналитик Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кивилюк в беседе с изданием Kyiv Independent.

«Мы сидим там (на текущих позициях ВСУ — прим. ред.) уже полгода, и вдруг верховный главнокомандующий просыпается и предлагает строить укрепления. Где он был все это время?» — возмутился эксперт.

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Полковник отметил, что укрепленные линии обороны имеют критическое значение для Украины. Однако, по данным авторов статьи, украинские бойцы часто жалуются, что их командиры не могут подготовить даже обычные траншеи, чтобы отступать с передовых позиций. Речь о развитой обороне даже не идет.

Когда российские бойцы штурмуют траншеи, солдатам ВСУ некуда отступать и им приходится рыть окопы под пулеметным и снайперским огнем, рассказал собеседник издания.

В начале декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сосредоточится на строительстве оборонительных сооружений от Донбасса до западной части страны. По мнению командира добровольческого движения «Русский Легион» Сергея Фомченкова, на это уйдет не меньше трех месяцев.