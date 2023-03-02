Мир 02 марта 2023, 17:23 Офицер ЦРУ признал Крым частью России Офицер ЦРУ Джиральди заявил, что Крым всегда был частью России YouTube

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Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что Крым всегда был частью России. Его слова в интервью YouTube-каналу Judging Freedom шокировали журналиста Эндрю Наполитано.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сказал, что киевские власти имеют право самостоятельно определять, как должна выглядеть победа. Даже если это будет означать захват Крыма ВСУ, потому что для США полуостров — «не что иное, как часть Украины».

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Джиральди заявил, что Белый дом своими высказываниями о Крыме доказал слабое знание истории.

«До 1954 года Крым был частью России. Полуостров был присоединен еще при Екатерине Великой в XVIII веке и всегда был российским», — сказал он Джиральди.

Журналиста удивил этот факт. Наполитано изумленно заметил, что Крым был частью России 300 лет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в стране отметят годовщину воссоединения Крыма с Россией. Однако не сказал, в каком формате пройдут мероприятия.

По итогам прошедшего в марте 2014 года референдума большинство жителей Крыма проголосовали за вхождение территории в состав России.