Мир 22 января 2023, 04:21 Офицер США назвал дорогостоящую ошибку в отношениях с Украиной Офицер США Ламер назвал поставки ЗРК Patriot Украине дорогостоящей ошибкой Вашингтона Defense.gov

Читать 360tv в

США совершают дорогостоящую ошибку, поставляя зенитный ракетный комплекс Patriot Украине. Такое мнение выразил в статье для Military.com офицер американской армии Джефф Ламер.

Украина, по его словам, не готова к использованию подобной «сложной и высокотехнологической» военной техники. Как отметил Ламер, ее изучение у американских военных занимает месяцы. Поставки этих зенитных ракетных комплексов не изменят уязвимость Украины в воздухе.

Реклама

«Нестыковка слишком уж большая. И настойчивость со стороны Вашингтона, несмотря на эту реальность, ошибочна, за это придется дорого заплатить», — написал офицер.

Реклама

В понедельник, 16 января, журналист телеканала Fox News Остин Уэстфолл сообщил, что самолет с украинскими военнослужащими прибыл в Оклахому для прохождения подготовки работы с ЗРК Patriot. Эту информацию подтвердил полковник Кертис Кинг, который возглавляет артиллерийскую школу. Обучение военных, по его словам, займет ближайшие несколько месяцев.

В декабре 2022 года американские власти объявили, что отправят Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут системы Patriot.