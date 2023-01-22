22 января 2023, 04:21
Офицер США назвал дорогостоящую ошибку в отношениях с Украиной
Офицер США Ламер назвал поставки ЗРК Patriot Украине дорогостоящей ошибкой Вашингтона
США совершают дорогостоящую ошибку, поставляя зенитный ракетный комплекс Patriot Украине. Такое мнение выразил в статье для Military.com офицер американской армии Джефф Ламер.
Украина, по его словам, не готова к использованию подобной «сложной и высокотехнологической» военной техники. Как отметил Ламер, ее изучение у американских военных занимает месяцы. Поставки этих зенитных ракетных комплексов не изменят уязвимость Украины в воздухе.
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«Нестыковка слишком уж большая. И настойчивость со стороны Вашингтона, несмотря на эту реальность, ошибочна, за это придется дорого заплатить», — написал офицер.
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В понедельник, 16 января, журналист телеканала Fox News Остин Уэстфолл сообщил, что самолет с украинскими военнослужащими прибыл в Оклахому для прохождения подготовки работы с ЗРК Patriot. Эту информацию подтвердил полковник Кертис Кинг, который возглавляет артиллерийскую школу. Обучение военных, по его словам, займет ближайшие несколько месяцев.
В декабре 2022 года американские власти объявили, что отправят Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут системы Patriot.
США
Оружие
Украина
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