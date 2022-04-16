В составе подразделений украинской армии в Херсонской области присутствуют боевики из батальона «Правый сектор»*, принимавшие участие в карательной операции против мирного населения Донбасса. Об этом российским силовикам сообщил офицер Службы безопасности Украины, написало РИА «Новости».

Среди боевиков также присутствуют бывшие наркоманы и уголовники, которые привлекались к ответственности за противоправные действия против правоохранительных органов.

Батальон располагается в населенном пункте Плодовое в Каховском районе, его численность составляла около 30 человек. На вооружении у них состояли автоматы Калашникова, подствольные гранатометы и ручные гранаты, причем местоположение склада тщательно скрывалось боевиками.

В опубликованных документах содержатся персональные паспортные данные, оперативные клички, номера телефонов и прочие идентифицирующие сведения.

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации одного из лидеров «Правого сектора»* в районе города Изюм.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.