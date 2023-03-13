Мир 13 марта 2023, 09:37 Офицер Риттер заявил о желании США открыть в Грузии новый фронт против России Офицер разведки Риттер: США хотят открыть новый фронт против России в Грузии РИА «Новости»

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США хотят открыть в Грузии второй фронт против России, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Своей оценкой он поделился в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Он напомнил, что американские власти ежегодно направляют порядка 40 миллионов долларов через Агентство США по международному развитию (USAID) для мероприятий, которые равносильны «мягкому перевороту» в Грузии.

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Таким образом, по словам офицера, Штаты работают над задачей по смене нынешних властей этой страны на правительство, которое будет отвечать американским целям и задачам, включая создание «второго фронта» против России.

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«Грузия всего лишь уменьшенная версия Украины, еще один винтик в американском „поясе нестабильности“», — пояснил Риттер.

Он обратил внимание, что США никогда не пойдут на жертвы ради защиты Грузии, но в погоне за геополитическими амбициями легко позволят грузинам умирать за американские дела.