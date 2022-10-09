Офицер разведки США заявил о нехватке оружия для поставок на Украину | 360°

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Офицер разведки США заявил о нехватке оружия для поставок на Украину

Офицер США Донато: проблемы с поставками оружия на Украину возникнут этой зимой

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Офицер военной разведки США Джозеф Донато заявил, что Штаты должны установить границы своих ныне безграничных обязательств перед Киевом. В статье для издания The National Interest он объяснил это непростым положением в оборонном секторе Америки.

По словам офицера, запасы критически важных боеприпасов стремительно сокращаются. Это означает, что уже зимой с поставками оружия на Украину возникнут проблемы.

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«При нынешнем темпе конфликта США и их союзникам будет трудно кормить Украину оружием этой зимой», — написал Донато.

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Проблему автор объяснил «десятилетиями американской деиндустриализации», которые ослабили логистику и сократили объемы производства в военной отрасли.

Американец заявил, что «стратегическое сокращение — это не вопрос решимости, это вопрос ресурсов».

Ранее стало известно, что Германия больше не способна поставлять вооружение Украине из собственных запасов, иначе «немецкая армия может быть ослаблена еще больше».

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