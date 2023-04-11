Мир 11 апреля 2023, 17:59 Офицер раскрыл истинную цель ленд-лиза США Украине Офицер Марочко: США с помощью ленд-лиза Украине хотят избавиться от старой техники U.S. Department of Defense

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Соединенные Штаты с помощью ленд-лиза Украине хотят избавиться от своей старой техники. Такое мнение выразил полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Видео с ним опубликовали в Telegram-канале Херсонской телерадиокомпании «Таврия».

По словам Марочко, американские чиновники не против заработать на ленд-лизе. Это тот же самый кредит и долговая яма, в которую Украину «вогнали по самое некуда», высказался он.

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«Самая выгодная цель [для США] — это когда русский убивает русского. А, по сути, украинцы — это такие же русские, как и мы, но только одурманенные [пропагандой] со стороны Соединенных Штатов», — отметил полковник в отставке.

США не только заработают на ленд-лизе, но еще и «сбагрят» старую военную технику, заверил офицер. Американцы просто утилизируют ее на территории Украины.

По данным издания Politico, власти Соединенных Штатов до сих пор не передали киевскому режиму технику и вооружение по ленд-лизу, несмотря на то, что поставки одобрили еще год назад. Как сообщили источники портала, дело в нежелании американцев обременять Украину денежными обязательствами.