Мир 22 июня 2023, 10:44 Офицер-подводник в отставке Черкашин: времени на спасение людей с батискафа «Титан» остается крайне мало

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Автор исторических исследований, офицер-подводник в отставке Николай Черкашин в разговоре с изданием «Мир 24»рассказал, что для спасения людей с пропавшего батискафа «Титан» необходимо привлечь все возможные спасательные силы.

По словам эксперта, времени на то, чтобы спасти людей, остается крайне мало.

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«Инженеры, подводники, военные моряки разрабатывают планы спасения. Есть, наверное, второй батискаф, он уже должен готовиться к погружению», — процитировало utro.ru Черкашина.

Он предположил, что батискаф мог подойти слишком близко к затонувшему «Титанику» и застрять между обломками корабля.