18 декабря 2022, 16:54
Офицер НАТО заявил о страхе Украины перед ВС России
Офицер НАТО Атламазоглу: власти Украины боятся удара по Киеву из-за усталости Запада
Власти Украины опасаются очередного удара ВС России по Киеву из-за усталости западных стран от затянувшегося конфликта, заявил офицер НАТО, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу. В статье для издания 19Fortyfive он уточнил, что поражение украинских энергетических и военных объектов значительно ослабило ВСУ.
По мнению Атламазоглу, ВС России могут провести наступление на Киев этой зимой. Он уточнил, что потенциальная атака будет направлена на принуждение Украины к переговорам. Власти страны боятся возможного удара, потому что Запад уже устал от конфликта, и после очередного поражения президента Владимира Зеленского могут в очередной раз призвать сесть за стол переговоров.
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Ранее о ситуации на Украине высказалась глава МИД Германии Анналена Бербок. Она призвала не прекращать огонь на условиях России. По мнению министра, это якобы не завершит конфликт.
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Запад
Специальная военная операция РФ на Украине
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