Офицер НАТО сообщил о наступившем «логистическом кошмаре» для ВСУ | 360°

Мир 30 октября 2022, 22:13 Офицер НАТО сообщил о наступившем «логистическом кошмаре» для ВСУ Офицер НАТО Атламазоглу сообщил о наступившем «логистическом кошмаре» для ВСУ Pxhere

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Бойцы ВСУ столкнулись с «логистическим кошмаром» из-за интенсивной траты снарядов и многообразия артиллерийских систем, которые импортируют из разных стран. Об этом заявил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для19Fortyfive.

Украинские военные, по его словам, в день расходуют до шести тысяч боеприпасов. Они уже истощили собственные склады, однако для киевских военачальников это не единственный источник беспокойства. Арсенал украинской армии, как напомнил Атламазоглу, состоит из «мешанины различных орудий». Среди них можно увидеть, как советские 152-миллиметровые гаубицы, так и американские установки M777.

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«Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар», — пояснил Атламазоглу.

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Украина обратилась к правительству США с просьбой оказать влияние на Израиль в вопросе поставок оружия для нужд украинской армии.

До этого Израиль отклонил запрос властей Украины на переговоры глав оборонных ведомств обеих стран — Бени Ганца и Алексея Резникова.