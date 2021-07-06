Офицер НАТО предсказал войну в Черном море

Действия России в Черном море привели к увеличению количества эсминцев. В итоге в акватории может произойти инцидент, после которого начнется война. Об этом заявил капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

По словам Табаха, опасную ситуацию в Черном море создал президент России Владимир Путин. По приказу главы государства, якобы происходит провокация кораблей НАТО на столкновение.

«Когда в Черном море проходят такие корабли, как эсминцы, как Defender, как USS Cook, россияне начинают проводить вокруг них маневры, пытаться пресечь путь, близко пролететь над ними самолетами, чтобы затряслась палуба — это все равно рано или поздно приведет к какому-то инциденту», — сказал офицер интернет-изданию Obozrevatel.

Он добавил, что по такому сценарию часто начинались конфликты и войны. При этом Табах отметил, что сейчас Черное море не играет большой стратегической роли. Акватория просматривается и простреливается со всех сторон. Офицер заявил, что Черное море окажется закрытым, стоит лишь Турции перекрыть пролив Босфор.