Офицер из Польши обвинил власти Варшавы в утечке секретных данных

Бывший заместитель главы военной разведки Польши Мацей Матысяк раскритиковал власти Варшавы за утечку секретных данных. Речь идет о публикации информации о строительстве военных объектов внешней разведки у белорусских и российских границ, написало РИА ФАН.

СМИ сообщили, что Варшава возводит объекты для Центра распознавания и поддержки РЭБ в Груеце, рассказал сайт «Утро.ру».

«Такое нужно исключить. Мы говорим о станции для мониторинга и прослушки. Местные чиновники сами предоставили открытый доступ для соответствующих данных. Потенциальный противник может извлечь из документации детали о расстоянии между зданиями и расположении прожекторов», — подчеркнул Матысяк.

Как считает специалист, польские власти допустили большую оплошность. По неизвестным причинам были обнародованы планы предстоящих работ и информация о номерах участков. Матысяк задался вопросом: «Как можно было публиковать такие данные в открытом доступе?».