Мир 18 февраля 2023, 03:53 Офицер американской разведки назвал США «угрозой номер один» для НАТО Американский разведчик Риттер: США являются «угрозой номер один» для НАТО РИА «Новости»

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США готовы атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды. Такого мнения придерживается офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Первую угрозу для НАТО представляет именно США, считает Риттер.

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«Мы бесцеремонно атаковали Германию! Не стоит думать, что на этом все остановится, что мы не атакуем никого другого ради удовлетворения своих нужд», — сказал офицер разведки.

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Риттер пояснил, что когда Германия из-за своего желания получать доступный газ из России стала «неудобной», Штаты «ударили ее ножом в спину».

США, по мнению Риттера, используют Североатлантический альянс в качестве инструмента, который они готовы сломать, когда это потребуется. По мнению американского разведчика в отставке, все это доказывает, что причины для существования у НАТО нет.

Американские власти нанесли серьезный ущерб боеспособности странам альянса в своей попытке ослабить Россию, не вступая в фактическую конфронтацию, считает журналист Брэндон Вайхерт. Он предрек геополитическую катастрофу, если Штаты продолжат поддерживать Украину в таких масштабах, как это поисходит сейчас.