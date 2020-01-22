Офисы Mitsubishi и ее поставщиков обыскали в Германии

Расследование было начато в ноябре прошлого года, после поступившего сообщения от управления автомобильных дорог Германии о том, что при плановой проверке ими было онаружено незаконное ПО на автомобилях Mitsubishi. Внимание следователей привлеки автомобили с 1,6-литровыми и 2,2-литровыми четырехцилиндровыми дизельными двигателями. Как отметили в прокуратуре, именно эти машины подпадают под действие стандартов Euro-5 и Euro-6.

По данным издания, обыски проходили в десяти офисах в Гессене, Нижней Саксонии и Баварии. Кроме того, то же самое происходило в помещениях компании и двух ее поставщиков во Франкфурте, Ганновере и Регенсбурге, пишет Reuters. По словам представителя автопроизводителя, компания «будет сотрудничать и содействовать этому расследованию».

Mitsubishi Motors стала последней компанией из числа автопроизводителей-участников так называемого дизельгейта (сокрытия уровней загрязнения воздуха автомобилями с дизельными двигателями).

В 2015 году стало известно, что дизельные автомобили автопроизводителя Volkswagen оснащались устройством, которое маскировало высокие выбросы оксидов азота. Тогда общие потери компании от дизельгейта составили 30 миллиардов евро. Такая сумма ушла на оплату штрафов, компенсаций и прочих расходов.