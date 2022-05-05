Офисных работников Северной Кореи вывели в поля из-за угрозы голода

Власти Северной Кореи отправили работать в поля офисных сотрудников и специалистов с фабрик и заводов страны. Таким образом руководство государства пытается не допустить возможную нехватку продовольствия, которая может возникнуть на фоне мирового кризиса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные северокорейских государственных СМИ.

В настоящее время в стране продолжается засуха. С начала апреля там зафиксирована температура на 2,3 градуса выше нормы, при этом уровень осадков упал на 44%. Правительство обеспокоено этим фактом, поскольку любые природные катаклизмы способны нанести экономике страны, находящейся под международными санкциями, серьезный ущерб.

По информации северокорейских СМИ, правительство и жители объединили усилия по доставке необходимого ирригационного оборудования в засушливые районы страны. Также молодежные бригады ввели в эксплуатацию водные пути в восточном портовом городе Хамхын. Созданы пруды в городах Анджу и Кэчхон. К посевам добавлены удобрения, на фермы направлены необходимая для доставки воды техника.

Ранее группа международных неправительственных организаций сообщила, что в настоящее время Западная Африка переживает самый серьезный продовольственный кризис за последние 10 лет.