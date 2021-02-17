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    17 февраля 2021, 22:14

    Взрыв прогремел в немецком офисе Lidl. Видео

    Александра Ломейко

    В главном офисе сети супермаркетов Lidl в Германии произошел взрыв. Здание в городе Неккарзульм эвакуировали, а территорию вокруг него оцепили. Есть пострадавшие.

    Полиция полагает, что взрывное устройство находилось в привезенном в штаб-квартиру конверте. Его открыл один из сотрудников.

    Из здания, сообщила газета Express, эвакуировали около ста человек. Троих пострадавших доставили в больницу. У одного из них травмы средней степени тяжести, у двух других — легкие.

    На опубликованных в Twitter кадрах с места происшествия виден спасательный вертолет, который совершил посадку рядом с головным офисом компании.

    По данным полиции, жалоб от Lidl на шантаж или угрозы до произошедшего не поступало.