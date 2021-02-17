Взрыв прогремел в немецком офисе Lidl. Видео
В главном офисе сети супермаркетов Lidl в Германии произошел взрыв. Здание в городе Неккарзульм эвакуировали, а территорию вокруг него оцепили. Есть пострадавшие.
Полиция полагает, что взрывное устройство находилось в привезенном в штаб-квартиру конверте. Его открыл один из сотрудников.
Из здания, сообщила газета Express, эвакуировали около ста человек. Троих пострадавших доставили в больницу. У одного из них травмы средней степени тяжести, у двух других — легкие.
На опубликованных в Twitter кадрах с места происшествия виден спасательный вертолет, который совершил посадку рядом с головным офисом компании.
По данным полиции, жалоб от Lidl на шантаж или угрозы до произошедшего не поступало.