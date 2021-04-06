Офис Зеленского не подтвердил получение им выплат за показ сериала «Папик»

Показ сериала «Папик» производства студии «Квартал 95» на российском телеканале СТС не приносит дохода президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявили в офисе главы государства.

Зеленский является сооснователем студии «Квартал 95», напомнило РИА «Новости». А против СТС Украина с мая 2020 года ввела санкции, и действовать они будут до 2023 года.

«Что касается сериала „Папик“ и „Папик 2“, эти торговые марки не принадлежат Владимиру Зеленскому», — подчеркнули в офисе президента Украины, добавив, что дохода от продаж контента лава государства не получает.

Денежное вознаграждение, писало агентство «Украинские новости», президенту страны выплачивают за использование принадлежащих ему торговых марок только на территории Украины. Речь идет, в том числе, о «Вечернем квартале», «Рассмеши комика» и «Женском квартале».

Отвечая на вопрос о продаже «Кварталом 95» прав попавшему под санкции российскому телеканалу, в офисе президента заметили, что на стратегию продаж дистрибьютора студия не влияет. Между тем, информация о показе сериала «Папик» на СТС широко обсуждалась в социальных сетях.