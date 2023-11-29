Мир 29 ноября 2023, 08:09 Офис Зеленского запретил губернаторам общаться с Залужным — СМИ «Страна.ua»: офис Зеленского запретил властям регионов общаться с Залужным Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/globallookpress

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Офис президента Украины Владимира Зеленского запретил главам областных администраций общаться с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», сославшись на журналиста Юрия Николова.

«Офис президента Украины дал на прошлой неделе указание главам обладминистраций прекратить любое общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным», — указали в заявлении.

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Журналист уточнил: мера направлена на то, чтобы региональные элиты «не создавали ажиотажа» вокруг Залужного.

Ранее западные СМИ отмечали, что главком ВСУ пользуется популярностью среди военных и простых украинцев и может составить серьезную конкуренцию Зеленскому, если решит заняться политикой.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сообщил журналистам, что конфликт между Зеленским и Залужным было легко спрогнозировать, поскольку руководство Украины разочаровал провал контрнаступления ВСУ.